Fogo em telheiro no Alandroal causa 50 mil euros de prejuízo

17:53

Um incêndio que deflagrou esta terça-feira de madrugada num telheiro com palha no Alandroal, distrito de Évora, causou 50 mil euros de prejuízo

O alerta foi dado às 06h55, para um fogo num telheiro no Monte dos Tomazes, propriedade agrícola que fica no Alandroal, distrito de Évora, à chegada os bombeiros deparam-se com o fogo que consumia o telheiro e 2500 fardos de palha, um prejuízo calculado em cerca de 50 mil euros.

Os trabalhos ainda decorrem e vão ser demorados pois implica o desmantelamento de todos os fardos para redução da carga térmica e eficaz rescaldo diz fonte dos bombeiros.

As causas ainda não são conhecidas e no local permanecem 35 operacionais apoiados por 15 viaturas dos bombeiros de Borba, Alandroal, Estremoz, Vila Viçosa e Reguengos de Monsaraz, bem como a GNR.