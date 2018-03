Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenente da GNR atropela mortalmente homem

Vítima atravessava a estrada fora da passadeira e numa zona mal iluminada.

Por A.M.S. | 08:45

Um tenente da GNR seguia ao volante do carro que na noite de sábado atropelou mortalmente um homem de 49 anos, em Vila Viçosa, quando a vítima atravessava a estrada fora da passadeira e numa zona mal iluminada. O militar pode vir a ser alvo de um processo disciplinar.



Fonte da GNR assegurou que tal só se verificará caso Diogo Gonçalves, de 26 anos, comandante do subdestacamento de Albufeira, que se encontra no curso para capitão, seja constituído arguido no inquérito aberto pelo Ministério Publico.



O acidente ocorreu pelas 22h30 de sábado. A vítima, Joaquim Moreira, foi colhida ao atravessar a estrada que liga o Alandroal a Vila Viçosa. O carro acabou por se despistar causando três feridos ligeiros, entre eles o tenente da GNR.