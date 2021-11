Rosa Sampaio, de 92 anos, não ganhou para o susto, no sábado à tarde, quando foi burlada por um casal, em casa, em Telões, Amarante. Ficou sem um anel, uma aliança e um fio de ouro. A idosa estava sentada à porta quando o casal chegou de carro e a chamou.





“Disseram que conheciam familiares meus e que iam abrir uma loja de ouro. Pediram para lhes mostrar as minhas alianças. Eu tirei e dei-lhas. Depois, a mulher tirou-me o fio”, explicou ao CM Rosa Sampaio. O casal de burlões, com as peças de ouro na mão, pôs-se de imediato em fuga. “Tenho tanto cuidado e fui burlada. Caí no conto do vigário”, disse. A idosa - que vive sozinha - ligou ao filho, que chamou a GNR. Os militares estiveram no local e estão agora a investigar.