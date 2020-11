Um homem, de 51 anos, foi esta sexta-feira detido em flagrante pela GNR, em Quarteira, quando furtava o catalisador de um carro, que poderia valer cerca de mil euros no mercado negro.Segundo oapurou, o suspeito foi detetado pelos guardas quando se encontrava debaixo da viatura, a desmontar o catalisador, com recurso a uma rebarbadora e um alicate de corte. O objetivo do ladrão seria o de vender a peça.Os factos foram remetidos pela GNR ao Tribunal de Loulé.