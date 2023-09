Tentam burlar padre com ‘Olá pai, olá mãe’. Leia as mensagens

"Olá pai (...) o meu telemóvel estragou-se." Foi assim que o padre Paulo Duarte, um jesuíta de 43 anos com dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, foi abordado por um burlão do esquema ‘Olá pai, olá mãe’, que no último ano e meio fez milhares de vítimas que julgam fazer transferências de dinheiro para os filhos em apuros.Antes de desmascarar o burlão e já em contacto com a GNR - descreveu o mesmo nas suas redes sociais -, o padre nascido em Portimão deu ‘conversa’ ao bandido, que pedia uma transferência por multibanco de 684,87 €. O padre ainda lhe sugeriu que pusesse o telemóvel (‘caído à água’) em arroz para secar, mas o burlão respondeu que não funcionava e até deu várias referências multibanco.Já cansado, o padre deu uma lição ao burlão: "O que fazes agora é mesmo roubar (...) desejo que nunca sofras o mal que já tenhas feito (...) com este esquema. O Inferno existe na vida de muitas pessoas por causa de atitudes como a tua. Rezo por vocês." Paulo Duarte apela, na denúncia, que se "avisem todas as pessoas mais vulneráveis para não fazerem qualquer movimento bancário, pagamento, vindo de pedidos por mensagem sem antes contactarem alguém a confirmar, nem que seja a polícia".