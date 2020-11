Jovem toureiro colhido por carro em Palmela luta pela vida

O jovem que no domingo à noite foi colhido por um carro quando montava a cavalo na EM533, em Palmela, está internado em estado grave no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Trata-se de Marcel Handro, um recortador (toureiro apeado que não usa capote em lides com touros em pontas) de 22 anos, conhecido e estimado entre a comunidade tauromáquica, sobretudo no Ribatejo.