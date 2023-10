Um homem de 49 anos, toxicodependente, foi detido pela PSP de Loures por ter aproveitado uma estadia de três dias em casa de familiares para furtar um cofre com 224 mil euros. Quando foi apanhado, juntamente com a namorada, que também foi detida, o suspeito morava numa autocaravana comprada com parte da verba furtada, num parque de campismo de Lisboa. Restavam-lhe cerca de 12 mil euros.









O crime ocorreu entre 29 de abril e 1 de maio deste ano, depois de uma mulher de 72 anos, familiar do detido, lhe abrir - por caridade - as portas da casa onde reside com o marido, de 74, em Loures. O suspeito aproveitou o facto de ter ficado sozinho para roubar os familiares.

Só ao voltar a casa é que o casal fez queixa à PSP. Uma brigada de investigação criminal ficou com o inquérito e conseguiu prova para deter o suspeito e a sua namorada no dia 10 deste mês. O casal vivia numa autocaravana de 44 mil euros, e tinha um carro de 20 mil euros, ambos adquiridos com a verba furtada do cofre dos familiares. A PSP apreendeu também um drone e um macaco hidráulico, entre outros objetos ilegalmente adquiridos, e ainda alguma droga.





Foi ainda recuperada a verba de 12 578,43 euros: tudo o que restou do total furtado do cofre. Presente a tribunal, o casal ficou em prisão preventiva.