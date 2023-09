Trabalhador contratado pelas Infraestruturas de Portugal morre em serviço

Um trabalhador de uma empresa que prestava serviço para as Infraestruturas de Portugal (IP) sofreu esta sexta-feira uma paragem cardiorrespiratória enquanto trabalhava na EN117, em Carnaxide.O homem foi chamado para uma colisão entre dois carros no sentido Restelo-Amadora.Os condutores dos dois carros, que não ficaram feridos, repararam que o trabalhador estava a demorar algum tempo a recolher o expediente do interior da viatura. Quando se deslocaram ao veículo encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória.O alerta foi dado às 9h30. No local estiveram 12 operacionais apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros de Carnaxide, a VMER e a PSP.A vítima foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier em manobras de reanimação.Uma primeira versão desta notícia envolvia a Brisa neste acidente, ao qual a concessionária de auto-estradas é completamente alheia.