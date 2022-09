Trabalhador de 56 anos morre em pinhal da Covilhã

Um trabalhador de 56 anos, residente no concelho de Seia, que operava uma máquina florestal com guincho, morreu esta terça-feira ao ser projetado do veículo para a propriedade, um pinhal, em Pereiro, Covilhã.













As equipas de socorro foram alertadas para o acidente às 13h34 e à chegada encontraram o veículo tombado e o trabalhador preso. Foram efetuadas manobras de estabilização da máquina florestal e socorrida a vítima, que estava em paragem cardiorrespiratória.