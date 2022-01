Um homem de 51 anos, ficou ferido com gravidade, na manhã desta segunda-feira, após cair de uma altura com alguns metros, nos trabalhos de construção da barragem do Alto Tâmega, em Vila Pouca de Aguiar.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros, com o apoio da VMER do INEM de Vila Real e foi transportada para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Vila Real.

A GNR esteve no local assim como a Autoridade para as Condições do Trabalho.