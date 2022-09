Um traficante de droga do Barreiro, de 28 anos, tentou matar um cliente - com quem se desentendeu por razões desconhecidas - com quatro golpes de canivete nas costas. A vítima, de 44 anos, ficou em risco de vida.O agressor foi detido pela PJ de Setúbal e colocado pelo juiz em prisão preventiva.