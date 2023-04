A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), investiga a ligação de um homem, de 33 anos, brasileiro, detido na sexta-feira pela PSP a vender droga em Lisboa, com o Primeiro Comando da Capital (PCC), o maior gang criminoso da América do Sul. O detido poderá mesmo ter homicídios de polícias no cadastro.









Ver comentários