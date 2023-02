É uma forma de darem o alerta para a presença policial, mas também de tentarem fintar as consecutivas operações de combate ao tráfico de droga no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto. Junto à via pública, nos locais onde estão a fazer a venda direta do produto estupefaciente, os traficantes colocaram estrategicamente pedras e paralelos em monte. Ao que tudo indica servirão para serem arremessados contra a PSP como retaliação.









Um dos casos ocorreu na sexta-feira. Um agente da PSP, de 41 anos, estava parado num semáforo, na Rua João Mascarenhas, após ter saído do trabalho, quando foi abordado por um vendedor de rua, que lhe perguntou se queria comprar droga. Mal percebeu que ao volante estava um polícia, deu de imediato o alerta a outros traficantes e apedrejaram o carro - que ficou com o vidro de trás partido e a lateral parcialmente destruída. O agente escapou ileso e um dos atiradores de pedras acabou detido.