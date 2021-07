Na carrinha onde estavam os 53 fardos de haxixe, com um peso total de quase duas toneladas (1944,65 quilos), os militares da Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aljezur da GNR apreenderam, junto ao condutor, uma metralhadora kalashnikov. A operação, segundo oapurou esta quinta-feira junto do capitão Diogo Gomes, comandante do Destacamento de Controlo Costeiro de Sines, foi desencadeada "pelas 03h30 do dia 28 de junho no sítio do Forno, em Aljezur"....