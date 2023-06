Traficantes salvos em barco à deriva com 700 quilos de droga em Olhão

Dois homens, suspeitos de ligação ao narcotráfico, foram salvos pela Polícia Marítima e pela embarcação salva-vidas de Olhão, quando estavam dentro de um barco à deriva e a meter água, junto à ilha da Armona.Após o salvamento foram apreendidos 20 fardos de haxixe, num total de cerca de 700 quilos, que as autoridades suspeitam que estavam a ser transportados na embarcação suspeita. Osabe que foram os alegados traficantes que pediram socorro.O alerta foi recebido pelas 02h50, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa. Foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão e da Estação de Salva-vidas de Olhão que, ao se dirigirem ao local, detetaram fardos de haxixe a flutuar, marcando a posição para posterior recolha, dando prioridade ao salvamento dos dois homens.Os indivíduos foram conduzidos para o Comando-local da Polícia Marítima de Olhão para identificação e, posterior deteção para interrogatório pela Polícia Judiciária de Faro.Os fardos de haxixe foram entregues à Polícia Judiciária de Faro.