Acidente bloqueia circulação na Ponte 25 Abril, no sentido Almada-Lisboa

Uma colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias, pouco depois da 9h30, junto ao viaduto Duarte Pacheco está a condicionar o trânsito ao longo de toda a ponte 25 de Abril no sentido Almada-Lisboa.

Do acidente não resultaram feridos, mas a forma como as duas viaturas ficaram posicionadas está a impedir o normal fluir da circulação rodoviária. Pelas 10h15 desta segunda feira, a fila de trânsito era contínua até à zona do Feijó, na A2.