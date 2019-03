Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre após triplo atropelamento na CRIL

Trânsito está cortado no sentido Algés - Lisboa.

21:00

Um homem morreu durante a noite desta terça-feira na sequência de um triplo atropelamento que está a cortar a circulação na CRIL no sentido Algés - Lisboa, junto à saída para a Auto-estrada 5.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta aconteceu cerca das 20h05. O óbito da vítima foi confirmado no local.



Foram chamados ao local os Bombeiros de Algés, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a PSP. De acordo com o Ainda não há previsão para reabertura da faixa de rodagem.



O Comissário da Polícia de Segurança Pública João Rocha avançou à equipa da CMTV no local que a vítima mortal terá atravessado a CRIL no sentido (Algés - Belém) sendo atropelada e projetada de seguida para a via no sentido oposto (Algés - Lisboa) e consequentemente atropelado por mais duas viaturas que seguia na faixa de rodagem. "Houve três viaturas envolvidas no acidente mortal", disse o comissário à CMTV.



"O trânsito está cortado enquanto se espera a auto-maca para transportar o corpo para o Instituto de Medicina legal. Quando estiverem reunidas as condições a via rápida será reaberta", explicou João Rocha.