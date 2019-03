Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três feridos graves após colisão em Ponte de Lima

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo.

21:46

Três pessoas ficaram gravemente feridas na sequência de um colisão entre dois veículos ligeiros na Estrada Nacional 202, na freguesia de Fontão, em Ponte de Lima, ao início da noite desta terça-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, as vítimas foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo.



No local esteve uma SIV de Ponte de Lima e uma VMER de Vana do Castelo.



O alerta foi dado cerca das 20h10.