Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sentido Sintra-Lisboa do IC19 reaberto após acidente. Sentido contrário continua encerrado

Acidente aconteceu no sentido Lisboa-Sintra mas os passageiros foram projetados para a outra via.

07:15

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, após despiste de um camião em Rio de Mouro, no sentido Lisboa - Sintra no IC19, durante a madrugada desta quinta-feira.



Segundo o que CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Distrital de Lisboa, o acidente, que ocorreu às 04h50, obrigou ao corte da circulação no IC19 em ambos os sentidos. O trânsito no sentido Sintra-Lisboa foi restabelecido cerca das 11h00, seis horas depois de se dar o despiste. No entanto, às 19h00 desta quinta-feira, a circulação no sentido Lisboa-Sintra continuava encerrado.



Os feridos são o condutor e passageiro de um veículo de transporte de resíduos urbanos da Câmara Municipal de Sintra. O passageiro, de 45 anos, está em estado grave e foi hospitalizado no Santa Maria, por volta das 06h09 da manhã.



O condutor, com ferimentos ligeiros, foi transportado para o Hospital Amadora - Sintra.