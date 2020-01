Dois acidentes condicionam trânsito na Ponte 25 de Abril no sentido Sul-Norte. Há seis feridos

Uma sucessão de acidentes está esta quarta-feira a condicionar o trânsito na Ponte 25 de Abril, no sentido Sul-Norte.Segundo o que oconseguiu apurar, às 07h16 ocorreu um despiste junto à saída da ponte para Alcânatar, em Lisboa. Deste acidente resultou um ferido que foi transportado para o Hospital de Santa Maria.Depois de terem sido acionados os meios de socorro, uma das ambulâncias que se dirigia para essa ocorrência colidiu com quatro veículos, no tabuleiro da ponte.Desta colisão há a registar cinco feridos ligeiros, entre os quais uma criança. Fonte oficial do CDOS de Setúbal disse aoque as vítimas ficaram com ferimentos ligeiros.