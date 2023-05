Três arguidos julgados no caso ‘Cashball’

O Tribunal de Leiria começou, na terça-feira, a julgar o processo ‘Cashball’, com três arguidos - dois agentes desportivos e um antigo funcionário do Sporting, clube que é visado num esquema de favorecimento nas modalidades de andebol e futebol.Na terça-feira foram ouvidos dois árbitros de andebol e um agente de jogadores de futebol, que assumiram terem sido abordados, por telefone, pelo empresário Paulo Silva, que numa situação se identificou como comercial e noutra como jornalista desportivo, para ganhar a confiança dos agentes e, assim, combinar um encontro, no qual se apresentava em nome do Sporting e os tentava subornar.