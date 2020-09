Três centenas de militares fazem vigilância até terça-feira

Três centenas de militares das Forças Armadas vão estar empenhados, pelo menos até terça-feira, na vigilância, dissuasão e deteção de incêndios florestais, foi esta sexta-feira anunciado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas.Trata-se de um reforço de 150 militares em relação às patrulhas previstas. Estas equipas vão atuar em 10 distritos, a pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Os 150 militares que já estavam no terreno são do Exército, Marinha e Força Aérea, com dois helicópteros Koala e três drones.