Três homens e uma mulher, entre os 25 e os 56 anos, foram detidos por uma equipa de investigação criminal da PSP de Lisboa por gerirem uma rede de tráfico de droga, que recebia encomendas por mensagens escritas e fazia entregas ao domicílio em todo o País.





A partir de Lisboa, os dois cabecilhas, de 36 e 57 anos, geriam as encomendas de estupefaciente. Os clientes indicavam a morada onde queriam receber a droga, que era depois entregue por elementos ligados à rede. A PSP realizou várias buscas em Lisboa, Almada e Costa de Caparica, e apreendeu 1184 doses de drogas, 18 mil euros, quatro carros, cinco telemóveis e um bastão. Dois elementos ficaram na cadeia, um com apresentações e outro com Termo de Identidade e Residência.