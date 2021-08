Três homens encapuçados assaltaram uma bomba de gasolina na A28, em Viana do Castelo, na madrugada desta quarta-feira.Ao que o CM apurou, os suspeitos roubaram cerca de 600 euros em dinheiro e tabaco que estava disposto na loja, ameaçando o funcionário com uma arma de fogo.Os homens colocaram-se em fuga.A GNR esteve no local e, nesta altura, a Polícia Judiciária está a investigar o caso.