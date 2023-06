Três homens e uma mulher detidos por corrupção e fraude fiscal. Apreedidos 600 mil euros e armas

A Polícia Judiciária do Porto deteve três homens e uma mulher pela prática de crimes de corrupção, participação económica em negócio, branqueamento de capitais e fraude fiscal.O casal, um administrador de insolvência e a mulher empresária, viviam no Porto. Os outros dois empresários viviam na Madeira."A investigação incide sobre a atuação concertada dos arguidos, no âmbito da adjudicação e venda de imóveis e equipamentos incorporados nas massas falidas, com o propósito de, mediante utilização abusiva dos poderes concedidos ao administrador de insolvência dessas massas, serem retiradas vantagens para si ou para terceiros, em prejuízo dos interesses de devedores e credores", refere a PJ em comunicado.Foram realizadas cerca de uma dezena de buscas domiciliárias e não domiciliárias que visaram residências e empresas na zona norte do País e na Madeira, tendo sido apreendida documentação, material informático, três armas de fogo e cerca de 600 mil euros em numerário.Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para aplicação das medidas de coação.