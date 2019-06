Três homens, de 65, 40 e 71 anos, foram presos pela PSP, em três locais da Margem Sul do Tejo, pelo crime de posse ilegal de armas de fogo.O primeiro homem foi apanhado pelas 12h30 de quarta-feira, na Baixa da Banheira, Moita, com uma pistola 6,35 mm e 6 munições.A segunda detenção ocorreu pelas 15h30, em Setúbal.O suspeito tinha um revólver, uma pistola alterada e 15 munições.O último detido foi apanhado no Seixal, com uma pistola 6,35 mm e carregador.