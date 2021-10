O incêndio deflagrou em zona de mato com duas frentes activas em Porto Novo, Maceira, no concelho de Torres Vedras.



No local a combater as chamas estão 76 operacionais apoiados por 20 viaturas e 3 meios aéreos. O alerta foi dado pelas 14h44. Neste momento estão a fazer reposicionamento de meios.