Três mulheres, de 21 aos 48 anos, sofreram ferimentos ligeiros, na noite desta noite de segunda-feira, após o carro em que seguiam ter colhido um animal, em Arouca.

O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na EN 327, em Abelheira, Escariz.

As vítimas foram levadas para o hospital de santa Maria da Feira. A GNR de Cesar foi mobilizada e investiga as circunstâncias do acidente.

Os bombeiros de Fajões acionaram nove operacionais e três viaturas.