Uma colisão seguida de capotamento fez três feridos, na rua dos Lilazes, em Viana do Castelo.No local estiveram os bombeiros Voluntários e os bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, acompanhados pela polícia de segurança pública.Duas pessoas foram transportadas para o hospital de Viana do Castelo sendo que o outro ferido foi socorrido no local, rejeitando transporte para a unidade hospitalar.