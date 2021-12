Treze detidos em operação de prevenção criminal da GNR em Barcelos, Esposende e Famalicão

A GNR realizou um conjunto de fiscalizações nos concelhos de Barcelos, Esposende e Vila Nova de Famalicão.



Das operações resultaram 13 detidos, entre eles oito por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, dois por tráfico de estupefacientes, dois detidos por caçarem sem o cumprimento das condições legais obrigatórias, um detido por condução sem habilitação legal, 23 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes e 20 autos de contraordenação do âmbito da legislação rodoviária.





Foi também apreendida uma viatura "por alterações às características construtivas", revelaram as autoridades em comunicado.

As ações contaram com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) e com a colaboração da Inspeção Geral de Jogos (GJ) e da Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT).