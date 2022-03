O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou a pena aplicada a um homem condenado por condução sob efeito do álcool, que queria a revogação da sentença do Tribunal de Leiria, alegando que a “recolha da amostra de sangue não cumpriu os requisitos legalmente previstos”.O arguido, já com três condenações anteriores pelo mesmo crime, foi condenado a quatro meses de prisão, ficando com a pena suspensa por um ano, na condição de frequentar um programa sobre segurança rodoviária.