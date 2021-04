Em julho de 2018, Daniela Domingos insultou o pediatra que iria tratar da filha bebé nas Urgências do Hospital de Loures por ser negro e exigiu um "médico branco".A queixa foi feita, o caso investigado e a acusação formalizada.O julgamento começou no passado dia 14. Esta quinta-feira estava agendada a leitura da sentença, no Tribunal de Loures, mas a mesma foi adiada porque, quase três anos depois dos factos, foi pedido um relatório social da arguida, que deverá demorar um mês a ser entregue.