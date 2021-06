O Tribunal da Concorrência de Santarém não consegue cobrar as multas do Banco de Portugal (BdP) a João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital, todos ex-administradores do BPP. A dívida total destes três banqueiros em coimas ascende a 3,2 milhões de euros. Para tentar executar estas multas, o Tribunal da Concorrência perguntou ao tribunal criminal que condenou os três ex-administradores do BPP a uma pena de prisão efetiva,...