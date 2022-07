Tribunal que julga Rui Pinto manda investigar crimes de abuso de poder de inspetores da PJ

O tribunal que está a julgar Rui Pinto mandou extrair certidão para investigar os crimes de falsidade de testemunho, abuso de poder e falsificação de documentos contra dois dos inspetores da Polícia Judiciária que investigaram o processo Football Leaks. José Amador e Hugo Monteiro voltaram hoje a ser reinquiridos em tribunal após o pedido de acareação devido a alegadas contradições nos depoimentos anteriores.



O denunciante Rui Pinto e o advogado Aníbal Pinto estão a ser julgados no âmbito do processo Football Leaks. O julgamento continua em setembro para a audição de Rui Pinto e as alegações finais do caso.





O criador do Fooball Leaks está acusado de vários crimes, entre os quais acesso indevido, sabotagem informática e tentativa de extorsão à Doyen.