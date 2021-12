Trio assalta casal na estrada em Albergaria-a-Velha

O casal seguia numa viatura, na madrugada de 6 de novembro, quando foi forçado a parar por outro veículo, que quase os abalroou e se atravessou à frente, na EN109, em Angeja, Albergaria-a-Velha.Os assaltantes, um homem e duas mulheres, entre 40 e 44 anos, obrigaram as vítimas a sair e, ameaçando-as com uma arma, forçaram-nas a deitar-se no asfalto. Roubaram o cartão multibanco e coagiram o casal a fornecer o código. Efetuaram depois os levantamentos permitidos. A PJ de Aveiro deteve o trio. O homem, com antecedentes por crimes violentos, ficou em preventiva. As mulheres com apresentações.