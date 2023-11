Trio espalha o terror em onda de furtos em Aveiro

Dois homens e uma mulher, dos 26 aos 40 anos, foram detidos, esta terça-feira, pela PSP de Aveiro, por terem espalhado o terror, por causa de uma onda de furtos, na região de Aveiro. Os três suspeitos foram detidos, com mandado de detenção fora de flagrante delito, na sequência de uma investigação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Aveiro.Em causa estão milhares de euros de prejuízos em equipamentos danificados. Os detidos furtaram várias máquinas de vending, em lavandarias e em superfícies comerciais.Além de dinheiro, os detidos também são suspeitos do furto de bebidas, produtos alimentares, roupa e calçado.Os dois suspeitos masculinos já tinham sido detidos, em flagrante delito, pela PSP de Aveiro, no passado fim-de-semana, durante um furto numa loja de vending.Os detidos vai ser presentes, esta tarde de quarta-feira, a um juiz de instrução criminal no tribunal de Aveiro. No final do primeiro interrogatório judicial, ouvirão ser decretadas as medidas de coação.