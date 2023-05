Homem detido por suspeita de assalto a postos de combustível em Aveiro

Um homem, com 30 anos, foi detido pela PSP, este sábado, pela suspeita de ter assaltado vários postos de combustível, em Aveiro. O suspeito, que foi detido, pela Esquadra de Investigação criminal da PSP de Aveiro, na sequência de uma mandado de detenção fora do flagrante delito.O homem terá assaltado as lojas dos postos de combustível Alves Bandeira, em Esgueira, e Galp, nas Quintãs.O detido vai ser presente, esta segunda-feira, a um juiz de instrução criminal, do tribunal de Aveiro, para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. No final, ouvirá serem decretadas as medidas de coação.