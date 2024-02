Um homem foi feito refém na madrugada desta quarta-feira, à saída do Casino Estoril, por um grupo de três indivíduos, dois deles estavam armados, segundo o site Cascais24Horas.A vítima, funcionário do Casino, conduzia quando foi bloqueado pelo carro dos assaltantes que terão entrado sob ameaça de armas de fogo dentro da viatura.O grupo terá obrigado a vítima a dirigir-se a casa, no Estoril, e roubado 15 mil euros.Os suspeitos estão em fuga.