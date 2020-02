Trio preso por matar em rixa de trânsito na Cova da Moura

A PJ de Lisboa prendeu três homens, de 17, 20 e 22 anos, por terem matado à facada um homem, de 36, no sábado, na Cova da Moura, Amadora.Após uma rixa de trânsito, a vítima foi atingida com pelo menos uma facada.Um dos jovens fica preso e os outros dois com apresentações às autoridades.