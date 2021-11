O Tribunal de São João Novo, no Porto, continuou esta quarta-feira a ouvir as testemunhas do caso em que Rui Mesquita Amorim - que foi já condenado por matar os tios e um primo - está a ser julgado por matar dois reclusos, em 2018.



Um deles era Fernando Borges, conhecido por ‘Trico’ e cabecilha do gang de Valbom. “A convicção da investigação é que ele causou as duas mortes (...) Percebemos que ele tinha um diferendo com o Fernando Borges por causa do tráfico de droga, julgava-se credor de uma quantia”, disse esta quarta-feira um dos inspetores da PJ.