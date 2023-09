Um homem de 51 anos ficou ferido na face e costas quando duas embarcações marítimo-turísticas colidiram, quarta-feira, frente à praia do Pinhão, Lagos.A vítima seguia sozinha no barco, que sofreu danos no motor. O ferido foi assistido pelos bombeiros e INEM e levado ao hospital.A Polícia Marítima registou o caso.