Tudo o que precisa de saber sobre o julgamento de Rui Pinto

O filme de Hollywood não tardará (certamente) a começar a ser rodado e, à boa maneira norte-americana, começaria com a ‘estrela’ do julgamento sozinha, a refletir sobre tudo o que se passou nos últimos cinco anos. Só que a ‘estrela’, neste caso, fala português. Rui Pinto é julgado por mais de 90 crimes - 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen. Tudo por causa de um dos escândalos mais badalados dos últimos anos e que pôs a nu uma série de alegadas ilegalidades e crimes no mundo do Desporto: o Football Leaks.





Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.09.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 04.09.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Detido em Budapeste, na Hungria, em 2019, e após ter sido extraditado para Portugal, em março deste ano, e ao fim de quase um ano e meio na prisão, Rui Pinto chega a tribunal.