Turista confundido com Uber é espancado por taxista

Homem estava à espera de familiares numa praça de táxis quando foi agredido.

09:53

Um taxista agrediu um turista de origem asiática que parou numa praça de táxis para dar boleia aos familiares, no Chiado, em Lisboa. O caso aconteceu esta terça-feira à tarde depois do taxista confundir o homem com um motorista da Uber.



Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, a vítima parou a viatura num local reservado a táxis para esperar pelos familiares. O taxista pensou que se trataria de um motorista da concorrência e começou uma discussão que acabou em agressões.



O turista acabou por ser transportado ao Hospital de São José com ferimentos leves. O taxista e várias testemunhas foram identificadas no local pela PSP.



O alerta foi dado às 14h30.