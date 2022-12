Turista inglês desaparecido na Madeira

Um homem, com 52 anos, de nacionalidade inglesa, desapareceu na tarde deste domingo na Calheta, no arquipélago da Madeira.O alerta foi dado cerca das 13h00 pela mulher da vítima, que informou as autoridades de que o marido tinha ido fazer um trail e que não voltou, segundo informação divulgada pelo Diário de Notícias da Madeira.

"Neste momento não temos certeza de nada. Desconhecemos o paradeiro do senhor. Temos agentes ainda no local a efetuarem buscas. Temos três equipas de resgate lá. Está a PSP, a Polícia Marítima e os bombeiros da Calheta", disse à agência Lusa fonte da Polícia Marítima do Funchal.



As buscas pelo homem foram suspensas durante a tarde desta segunda-feira e serão retomadas na terça-feira, na parte da manhã.

Em atualização.