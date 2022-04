Um turista, de 26 anos, viveu durante mais de uma hora um verdadeiro terror às mãos de um gang de quatro homens, entre os 18 e os 42 anos. A vítima foi obrigada, sob coação, a fazer vários levantamentos em caixas multibanco na zona do Cais de Sodré, em Lisboa, local onde os ladrões foram depois detidos pela PSP.





Os crimes ocorreram entre as 03h50 e as 05h00 de quinta-feira passada, dia 31. Os assaltantes abordaram a vítima depois de esta ter saído de um bar. Ameaçado, o jovem passou logo 30 euros para a posse dos ladrões. Os assaltantes coagiram-no depois a efetuar vários levantamentos em toda a zona do Cais de Sodré, perfazendo um total de 180 euros.