Bebé e quatro crianças entre os feridos numa colisão em Santiago do Cacém

Uma colisão entre dois carros provocou oito feridos, três adultos e cinco crianças, sendo que uma delas é ainda bebé. O acidente ocorreu em Santiago do Cacém, esta terça-feira.As vítimas sofreram ferimentos ligeiros, mas foram todas transportadas para o hospital. Três das crianças envolvidas no acidente foram levadas para o Hospital de Setúbal e as restantes vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.No local estiveram operacionais dos Bombeiros de Casal do Alentejo, de Santiago do Cacém e Sines.