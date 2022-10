Uma carrinha e dois carros arderam, na madrugada desta sexta-feira, em Algueirão Mem Martins, em Sintra, e ficaram totalmente destruídos.Para o local foram acionados os Bombeiros de Algueirão Mem Martins, que apagaram as chamas em cerca de 15 minutos.Não houve qualquer ferido a registar.O incêndio aconteceu perto das 05h30 da manhã.A PSP também foi acionada e investiga as causas do incidente.