Um mistério com 500 kg de droga a bordo: Saiba tudo sobre o avião com cocaína que vinha do Brasil para Portugal

A primeira notícia que marca a polémica com o avião Falcon 900B, alugado à Omni, que partiu de Tires, em Cascais, rumo ao Brasil, com João Loureiro e um empresário espanhol no interior, chega no dia 10 de fevereiro. A Polícia Federal do Brasil apreendeu meia tonelada de cocaína escondida no avião particular que já tinha recebido autorização para descolar da cidade de Salvador com destino a Portugal.





A droga foi encontrada nessa terça-feira, durante uma inspeção que agentes da Polícia Federal fizeram ao avião, que se encontrava na pista do Aeroporto Internacional de Salvador. A apreensão só foi possível porque o piloto da aeronave particular comunicou à torre de controlo que os seus comandos de voo indicavam algum tipo de problema de funcionamento.





Após o alerta, os mecânicos que foram ao avião para verificar o problema descobriram parte da droga e relataram à Polícia Federal.





"Com o apoio de especialistas criminais federais e cães treinados para detetar drogas da Polícia Civil, foram encontrados na aeronave outros esconderijos onde estava o resto da droga", lê-se na nota então divulgada.





A droga tinha sido dividida em comprimidos marcados com logotipos de marcas desportivas famosas.





Os três tripulantes e dois passageiros da aeronave acabariam levados à Superintendência da Polícia Federal em Salvador para prestar depoimento.