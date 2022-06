Um morto em acidente de trator em Mirandela

Um homem de 58 anos morreu esta quarta-feira num acidente de trator, numa quinta agrícola, em Carvalhais, na área de Mirandela, distrito de Bragança, segundo informação divulgada pela GNR.

As Relações Públicas do Comando Distrital de Bragança indicaram à Lusa que se trata de "um acidente de trabalho" e que o homem conduzia o trator no momento do acidente, que ocorreu perto das 14h00.

De acordo com informação da GNR, a vítima deslocava-se no trator numa rodeira e o veículo terá capotado por uma ravina.

A GNR salientou que o condutor "fazia uso" do chamado "arco de Santo António".

O socorro foi prestado por 15 operacionais e cinco viaturas, de acordo com informação da página da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

Também foi acionado o helicóptero do INEM, que não chegou a transportar a vítima porque o óbito foi declarado no local, apesar das tentativas de reanimação por parte das equipas de socorro, segundo as autoridades.