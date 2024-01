Um morto em colisão rodoviária na A1 em Vila Nova de Gaia

Um acidente envolvendo um camião e dois veículos ligeiros, na autoestrada (A)1, no sentido Norte/Sul, em Serzedo, Vila Nova de Gaia, provocou um morto, revelou esta quinta-feira à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto o alerta foi dado pelas 16h08 para um acidente no quilómetro 290.

A vítima mortal foi uma das duas que ficaram encarceradas, acrescenta a fonte, que indicou haver ainda um ferido ligeiro e outro grave.

A circulação está a ser feita de forma condicionada pela via da esquerda, disse a fonte.